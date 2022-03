Streit in Kufstein eskalierte: Frau würgte 51-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit

Kufstein – Kurz nach 15 Uhr kam es am Freitag in Kufstein zu einem Streit zwischen zwei Frauen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren in einer Wohnung eine 51-Jährige und eine 29-Jährige zuerst verbal aneinandergeraten. Als die Ältere schließlich die Jüngere beleidigte, würgte die 29-Jährige ihre Kontrahentin bis zu Bewusstlosigkeit.