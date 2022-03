Skifahrer stürzte in Kirchberg 30 Meter ab – schwer verletzt

Kirchberg in Tirol – Am Samstagvormittag fuhr ein 55-Jähriger in Kirchberg auf einer blauen Piste talwärts. In einer Kurve dürfte der Mann laut Polizei seine Ski verschnitten haben. Er geriet über den Pistenrand hinaus und stürzte rund 30 Meter über steiles, teils aperes Gelände ab.