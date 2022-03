Wer hat an der Uhr gedreht? Heute Nacht beginnt die Sommerzeit

In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren von 2 auf 3 Uhr vorgestellt.

Paris – Endlich Sommerzeit: Die Umstellung der Uhren ist für viele Menschen nichts mehr als ein ersehnter Frühlingsbote, für den sie eine "gestohlene Stunde" in Kauf nehmen. Am Sonntag werden die Zeiger von 2 auf 3 Uhr vorgestellt.

Mehr als 4000 Uhren in Bahnhöfen, auf Bahnsteigen und in Zügen – 484 davon in Tirol – werden um 2 Uhr Früh umgestellt. Server und Rechner müssen synchronisiert werden. Der Prozess läuft automatisch ab.