Zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf Skipiste in St. Jakob

St. Jakob i.D. – Am Samstag kam es gegen Mittag zu einem Skiunfall im Skigebiet St. Jakob in Defereggen. Ein 61-jähriger Skifahrer stand am Pistenrand der "Alten Talabfahrt", wo gerade die Bergung einer verunfallten Skifahrerin stattfand. In dem Moment kam ein 62-jähriger Skifahrer zu Sturz und schlitterte gegen den am Rand stehenden Mann.