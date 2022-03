Niederländische Studenten brachen Skireise wegen Vergiftungen ab

Zu den Vorfällen kam es im Wintersportort Risoul in den französischen Alpen. Die Studenten äußerten nach dem NOS-Bericht den Verdacht, dass ihnen Drogen in die Getränke gemixt worden seien. Trotz verstärkter Aufsicht kam es zu weiteren Vorfällen. Nach Recherchen des Senders gab es bei weiteren Reisen in den Ort in der letzten Zeit Dutzende betroffene Studenten, ins Visier geriet eine bestimmte Bar. Der Betreiber verwehrte sich aber gegen Anschuldigungen, er sei um Sicherheit sehr bemüht und habe der Polizei die Kameraaufzeichnungen aus seiner Bar zur Verfügung gestellt.