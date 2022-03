Ein Fest für Madeleine Egle

Rinn – Nach langer Wartezeit war es gestern so weit: Corona-bedingt spät, aber doch wurde den erfolgreichen österreichischen Rodlern in Rinn nach den Erfolgen bei den Olympischen Spielen in Peking der gebührende Empfang bereitet. Allen voran stand die Rinnerin Madeleine Egle im Fokus, die nach einer beherzten Aufholjagd im Einsitzer Rang vier belegt und später mit der Team-Staffel Silber geholt hatte. An der Seite der Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller sowie des ebenfalls anwesenden Natterers Wolfgang Kindl verpasste die 23-Jährige Olympia-Gold nur knapp.