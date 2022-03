TI-Damen schieden nach 2:0-Satzführung gegen Graz noch aus

Innsbruck – Auch was lange währt wird nicht immer gut: Nach zwei Verschiebungen aufgrund von Corona-Fällen im Team mussten sich die Damen der TI-Wellwasser-volley gestern dem UVC Graz geschlagen geben. Im Nachtragsspiel der Viertelfinal-Serie der Austrian Volleyball League (AVL) unterlagen die Innsbruckerinnen den steirischen Gästen nach einer 2:0-Satzführung am Ende noch mit 2:3 (25, 23, -20, -15, -9). Damit verpasste TI-volley nach einem starken Beginn auch die Chance, sich nach der 1:3-Niederlage im ersten Match nun mit einem möglichen Sieg noch in einen „Golden Set“ zu retten. Der sollte das dritte Spiel der „best of three“-Serie ersetzen, war die Zeit zu den Halbfinalspielen zu knapp geworden. Doch soweit sollte es erst gar nicht mehr kommen – Graz schaffte mit einem 2:0 in der Serie den Erfolg und stieg auf.