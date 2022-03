Tesla-Chef Musk erwägt eigenes Social-Media-Angebot

New York – Tesla-Chef Elon Musk erwägt die Gründung einer neuen Social-Media-Plattform. "Ich denke ernsthaft darüber nach", schrieb der Milliardär am Sonntag auf Twitter. Ein dortiger Nutzer, auf den Musk reagierte, wollte von ihm wissen, ob er den Aufbau einer Social-Media-Plattform in Betracht ziehen würde, die aus einem Open-Source-Algorithmus besteht und bei der die freie Meinungsäußerung im Vordergrund steht, während Propaganda zugleich auf ein Minimum reduziert wird.