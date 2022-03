Handstand misslingt: Betrunkener stürzt acht Meter tief auf Autobahn

Berlin – Nach einem misslungenen Handstand auf dem Geländer einer Autobahnbrücke in Berlin-Tegel ist ein 25-Jähriger acht Meter in die Tiefe gestürzt – und verletzte sich trotzdem nur leicht. Der betrunkene junge Mann habe bei seinem Turnversuch am Freitagabend auf der Aristide-Briand-Brücke das Gleichgewicht verloren und sei auf der Autobahn A111 aufgeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Die Brücke verlaufe an der Stelle etwa in acht Metern Höhe über die Fahrbahn.