Von Mick Jagger bis Axl Rose: Musikwelt trauert um Taylor Hawkins

Taylor Hawkins bei einem Auftritt 2016 in Chicago. © imago stock&people

New York – Die Beileidsbekundungen aus Großbritannien und den USA zum Tod des Foo-Fighters-Schlagzeugers Taylor Hawkins reißen nicht ab.

Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger teilte mit, er sei "unendlich traurig" über den Todesfall. "Meine Gedanken sind bei seiner Familie und der Band", schrieb der 78-jährige Brite bei Twitter.

Der Sänger der Hardrock-Band Guns N' Roses, Axl Rose (60), twitterte, Hawkins sei ein "wirklich toller Typ, Schlagzeuger und Familienmensch" gewesen.

Der US-Drummer Travis Barker (46) von der Punkrock-Gruppe Blink-182 erinnerte sich an gemeinsame Zeiten mit Hawkins: "Zu sagen, dass ich dich vermissen werde, mein Freund, ist nicht genug. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Schlagzeug spielen und in der Burschentoilette rauchen."

Auch US-Musiker Slash zeigte sich auf Twitter erschüttert über den Tod des Foo-Fighter-Schlagzeugers.

Zuvor hatte bereits der britische Kultrocker Ozzy Osbourne (73, Black Sabbath) Hawkins als "großartigen Menschen und erstaunlichen Musiker" gewürdigt. Osbourne sprach Hawkins' Familie, der Band und den Fans bei Twitter sein Beileid aus und fügte hinzu: "Wir sehen uns auf der anderen Seite – Ozzy."

Der in London geborene 80er-Jahre-Rockstar Billy Idol (66, "Dancing with myself") zeigte auf Twitter ebenfalls ein Hawkins-Bild und schrieb: "So tragisch. Ruhe in Frieden".

Queen-Schlagzeuger Roger Taylor (72) verglich Hawkins' Tod auf Instagram mit dem Verlust eines jüngeren Lieblingsbruders. "Er war ein freundlicher, brillanter Mann und ein inspirierender Mentor für meinen Sohn Rufus und der beste Freund, den man haben kann. Am Boden zerstört."

Queen-Kollege Brian May zeigte sich fassungslos. "Wir werden dich so vermissen", postete er auf Instagram.

Auch der ehemalige Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr (81) sprach Hawkins' Familie und Bandkollegen sein Beileid aus.

Der Gitarrist Tom Morello brachte seine Fassungslosigkeit auf Instagram zum Ausdruck. "Ruhe in Frieden, mein Freund", schrieb er.

Die Band Nickelback kondolierte via Twitter und zeigte sich bestürzt. "Das ist so unglaublich traurig", so die Musiker.

