Waldbrände in Längenfeld: Brandstiftung möglich, Feuer unter Kontrolle

Längenfeld – Im Wald oberhalb von Längenfeld sind am Sonntagnachmittag gleich an zwei Stellen Brände ausgebrochen. Kurz vor 16 Uhr wurden mehrere Feuerwehren der Umgebung zum Löscheinsatz angefordert. Sie eilten zum Brandort, aufgrund der enormen Trockenheit breiteten sich die Feuer jedoch rasch aus. Beide Brandobjekte befinden sich im Bereich Mösle direkt neben einem auch als Wanderweg benutzbaren Forstweg (Kochlerweg).

Auch am Montag beschäftigten die beiden Feuer die Einsatzkräfte noch, man ging aber davon aus, sie bald unter Kontrolle zu haben: Die Feuerwehr rechnete damit, dass gegen Mittag "Brand aus" gegeben werden könne, so die APA. Einer der Brände sei fast vollständig unter Kontrolle, der zweite werde noch unter anderem durch den Einsatz von Hubschraubern bekämpft, hieß es. Es gebe noch da und dort Glutnester. Am Montag wurden noch rund 50 Feuerwehrleute aufgeboten, nachdem am Sonntag 120 im Einsatz waren.