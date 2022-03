Waldbrände in Längenfeld: Polizei sucht nach möglichen Brandstiftern

Längenfeld – Im Wald oberhalb von Längenfeld sind am Sonntagnachmittag gleich an zwei Stellen Brände ausgebrochen. Kurz vor 16 Uhr wurden mehrere Feuerwehren der Umgebung zum Löscheinsatz angefordert. Sie eilten zum Brandort, aufgrund der enormen Trockenheit breiteten sich die Feuer jedoch rasch aus. Beide Brandobjekte befinden sich im Bereich Mösle direkt neben einem auch als Wanderweg benutzbaren Forstweg (Kochlerweg).

Wie die Feuerwehr Längenfeld berichtete, erstreckten sich die beiden Brände über jeweils eine Fläche von drei bis vier Fußballfeldern. Ein Brand befinde sich in steilerem, der andere in etwas flacherem Gelände.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Da es sich zeitgleich um zwei fast idente Brandobjekte in unmittelbarer Nähe handelte, kann eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei mögliche Zeugen, die zwischen 13 und 16 Uhr verdächtige Personen in dem Bereich bemerkt haben, sich unter Tel. 059133/7108 zu melden. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die zuständigen Stellen erstattet.