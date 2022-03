Zwei Waldbrände in Längenfeld: Feuerwehren und drei Helis im Einsatz

Zwei separate Rauchsäulen stiegen am Nachmittag im Wald oberhalb von Längenfeld auf.

Längenfeld – Im Wald oberhalb von Längenfeld sind am Sonntagnachmittag gleich an zwei Stellen Brände ausgebrochen. Kurz vor 16 Uhr wurden mehrere Feuerwehren der Umgebung zum Löscheinsatz angefordert. Sie eilten zum Brandort, aufgrund der enormen Trockenheit breiteten sich die Feuer jedoch rasch aus.

Wie die Feuerwehr Längenfeld am Abend berichtete, erstreckten sich die beiden Brände über jeweils eine Fläche von drei bis vier Fußballfeldern. Ein Brand befinde sich in steilerem, der andere in etwas flacherem Gelände.