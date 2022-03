19-Jähriger bei Motorradunfall in Maurach überrollt

Maurach - Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag in Maurach am Achensee gestürzt und vom Bike eines nachkommenden Zweirad-Lenkers erfasst worden. Nach Angaben der Polizei wurde der rechte Unterschenkel des 19-Jährigen überrollt. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.