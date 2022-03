Streit um nicht angeleinten Hund eskalierte: 25-Jähriger verletzt

Innsbruck – Ein Streit wegen eines nicht angeleinten Hundes eskalierte am Sonntagvormittag am Umbrüggleralmweg in Innsbruck. Gegen 11.40 Uhr nahm die Auseinandersetzung ihren Ausgang, nachdem sich ein 52-Jähriger über den leinenlosen Hund eines 25-Jährigen aufgeregt hatte.