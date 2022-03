22-Jähriger Motorradfahrer nach Unfall in Wiesing mit Rettungsheli geborgen

Wiesing – Bei einem Motorradunfall in Wiesing wurde am Sonntagnachmittag ein 22-jähriger Österreicher unbestimmten Grades verletzt. Der junge Mann hatte gegen 15.30 Uhr auf der B181 in Fahrtrichtung Deutschland ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollen. Weil dessen 61-jähriger Lenker jedoch nahezu gleichzeitig ebenfalls zu einem Überholvorgang ansetzte, kam es zu einer Kollision.