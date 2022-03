Eine Ohrfeige und viele Tränen: Will Smith mischt die Oscars auf

Will Smith verpasste Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige. Diese dürfte nicht im Drehbuch der Gala gestanden haben. © AFP/ROBYN BECK

Los Angeles – Nach vielen eher drögen Jahren ist die Oscar-Verleihung dieses Jahr mit einiger Action über die Bühne gegangen. Vor allem einer dürfte mit seinem Auftritt in Erinnerung bleiben: Will Smith, der gleich zweimal auf die Bühne kam. Der Ukraine-Krieg spielte bei der Gala keine große Rolle – obwohl einige Stars vorab gefordert hatten, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zuzuschalten. Dass der Hauptpreis in der Nacht zu Montag an die Tragikomödie „Coda" vergeben wurde, geriet über den Ausbrüchen von Will Smith ziemlich in den Hintergrund.

📽️ Video | Will Smiths unerwarteter Auftritt (in voller Länge)

Der Grund? Nachdem der Komiker Chris Rock während der Verleihung einen Witz über Smiths Frau Jada Pinkett gemacht hatte, lief Smith auf die Bühne, gab Rock eine Ohrfeige und kehrte an seinen Platz zurück. Zweimal rief er anschließend in Rocks Richtung: „Lass den Namen meiner Frau aus Deinem verdammten Mund!" Dabei benutzte er zweimal das im US-Fernsehen verpönte Wort "fucking", das in der US-Übertragung mit einem Piepton übertönt wurde.

Will Smith und seine Frau Jada. © IMAGO/Kay Blake

Abgesprochen oder spontan? Das blieb erstmal unklar. Rock hatte sich zuvor an Jada Pinkett Smith gewandt und gewitzelt: „G.I. Jane 2 – ich kann es nicht abwarten, das zu sehen." – eine Anspielung auf den Film „G.I. Jane", in dem sich Demi Moore als Soldatin den Kopf rasierte. Jada Pinkett Smith hatte in der Vergangenheit offen über ihren Haarausfall gesprochen.

„Liebe lässt einen verrückte Dinge machen"

Als Will Smith schließlich den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in „King Richard" gewann, schien er sich in seiner Dankesrede für die vorherige Situation zu rechtfertigen. „Richard Williams war ein erbitterter Verteidiger seiner Familie", sagte er. Smith spielt im Film von Reinaldo Marcus Green den Vater der legendären Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams. Durch hartes Training und Beharrlichkeit ermöglichte er seinen talentierten Töchtern Sportkarrieren.

Während seiner Dankesrede flossen Tränen bei Will Smith. © AFP/ROBYN BECK

Er wolle sich bei der Filmakademie und den anderen Nominierten entschuldigen, sagte der 53-jährige Smith unter Tränen. Chris Rock aber erwähnte er nicht. „Kunst imitiert das Leben, und ich wirke wie der verrückte Vater (...) aber Liebe lässt einen verrückte Dinge machen." Er hoffe, dass die Filmakademie ihn wieder einlade.

📽️ Video | Will Smith ohrfeigt Chris Rock nach „Scherz "auf der Bühne

Zwischenrufe nach der Ohrfeige

Und Chris Rock? Dieser wirkte nach dem Vorfall leicht konsterniert, fing sich aber schnell wieder und witzelte noch: „Das war die größte Nacht in der Geschichte des Fernsehens." Zunächst fragten sich viele Fans in den sozialen Medien und auch Beobachter in US-Medien, ob es sich um einen tatsächlichen Wutausbruch von Will Smith gehandelt hatte oder um eine abgesprochene Szene. Die anschließende Dankesrede von Smith ließ aber vermuten, dass er tatsächlich kurzzeitig die Beherrschung verloren hatte. (TT.com/dpa)