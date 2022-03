Schleppen, Shorts, kein Hemd: Die Outfits der Stars bei den Oscars in Bildern

Los Angeles – Praktisch muss die Oscar-Mode natürlich nicht sein. Allerdings müssen die Gäste der Verleihung gute drei Stunden damit sitzen können – und das dürfte einigen am Sonntagabend in Los Angeles (Ortszeit) durchaus schwer gefallen sein. Denn um ihre Körper wanden sich Stoffarrangements im XXL-Format. So versank die Schauspielerein Sofia Carson ab der Taille abwärts in einem weit ausladenden Rockteil aus drapiertem, schwarzem Tüll (ein Modell von Giambattista Valli).