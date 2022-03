70 Waldbrände im März: Einer der intensivsten der letzten zehn Jahre

Der Brand in Pinswang war einer von vielen im März. Durch die Trockenheit herrscht eine hohe Ausbruchsgefahr.

Wien – "Der März war einer der Waldbrand-intensivsten der vergangenen zehn Jahre", meinte Mortimer Müller vom Institut für Waldbau der Universität für Bodenkultur Wien am Montag. Rund 70 wurden bisher gezählt. Zuletzt gab es im März 2012 mehr Waldbrände als heuer, damals wurden 100 registriert. Die Ausbruchsgefahr sei derzeit aufgrund der Trockenheit sehr hoch, glücklicherweise sei das Risiko für die Ausbreitung der Feuer sowie eine hohe Intensität relativ gering.

Auf südseitigen Hängen in fast ganz Österreich würde laut dem Experten schon eine Zigarette oder ein Funkenflug genügen, um ein Feuer auszulösen. Allerdings sei die Ausbreitungsgefahr, die wesentlich vom Wind abhänge, nur mäßig, so lange es keinen Föhn gebe. Am Mittwoch könne es diesbezüglich aber noch kritisch werden.