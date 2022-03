Zirl – In einem Einfamilienhaus in Zirl brach am Montag kurz vor 16 Uhr ein Brand aus. Die Feuerwehren Inzing und Zirl konnten den Brand löschen, es entstand jedoch erheblicher Schaden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. (TT.com)