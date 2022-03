Bildhauer Millonig ist 95, mit Feier in Innsbruck geehrt

Millonig hat das künstlerische Talent von zu Hause mitbekommen. Sein Bruder Helmut (Jahrgang 1928) ist ebenfalls ein namhafter Bildhauer. Rudolf Millonig absolvierte seine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in Innsbruck (u. a. bei Hans Pontiller) sowie an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Franz Santifaller. Seit 1950 ist er als freischaffender Künstler in Innsbruck-Hötting tätig. In Tirol hat er vielfältige künstlerische Spuren hinterlassen: Bereits 1954 schuf er in der Innsbrucker Jesuitenkirche den Silber-Sarkophag des hl. Pirminius. Weitere große Sakralwerke entstanden u. a. für die Kirchen in Polling, Wattens und Hall. Auch das Hochaltarrelief in der Pfarrkirche Maria am Gestade im Sieglanger (1992) stammt von ihm. Von Rudolf Millonig geschaffene Werke befinden sich zudem in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Schweden, den USA und Bolivien.