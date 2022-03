Ein Schmetterling, der Haken schlägt: Rosalía begeistert mit neuem Album

Rosalía begann mit traditioneller spanischer Musik, wechselte aber bald ins Popfach. Ihre erste LP „Los Angeles“ erschien 2017. © Sony Music

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – In Spanien, ihrer Heimat, wird sie gern „Rihanna des Flamenco“ genannt. Weil bei ihr alles mit Flamenco begann – und in jenen Bars, die Barcelonatouristen in den Gassen weitab vom Zentrum so eifrig suchen. Um sie dann eh nicht zu finden. Diesem Umfeld ist die heute 29-jährige Katalanin aber längst entwachsen. Mit ihrem dritten Album setzt Rosalía ihren Aufstieg in den internationalen Popolymp fort. Wie einst Rihanna. Nicht ohne auf ihre Wurzeln zu vergessen.

Schließlich baut auch „Motomami“, Rosalías vor Kurzem erschienene Platte, auf spanischen Rhythmen auf – und bleibt auch sprachlich in der Erstsprache der Sängerin. An der Spitze der Charts kommt so genannter Latin-Pop übrigens längst keinem mehr spanisch vor. Der Stilmix zwischen Pop, Reggaeton und Rap ist dort prominent vertreten – auch außerhalb der Sommerhit-Saison. Das zeichnet sich vor allem an Streamingzahlen ab: Reggaeton-Phänomen Bad Bunny aus Puerto Rico ist zwei Jahre in Folge meistgestreamter Künstler auf Spotify – mit guten Chancen, es auch weiterhin zu bleiben.

Mit ihm hat Rosalía 2020 das ganz schön heiße „La Noche de Anoche“ aufgenommen. Ohne sich dabei zu verbrennen – es ist der Track, der bei Rosalía bisher am meisten geklickt wurde. Selbstverständlich ist das nicht die letzte erfolgreiche Zusammenarbeit der Musikerin. 2021 hat sie es mit Billie Eilish gemacht. Und für „Motomami“ zuletzt mit The Weeknd.

In „La Fama“ jedenfalls trällert Letzterer, dass der Ruhm wie ein schlechter Liebhaber sei. Eben ziemlich verlogen. Darauf stimmt Rosalía in mehreren Songs ein, eigentlich geht es in ihrem ganzen Album auch um ihr (neues) Leben als Superstar, das morgens mit Mimosas bei Kylie Jenner beginnt und am Abend am Set von Pedro Almodovar ausklingt – Rosalía feierte in „Dolor y gloria“ ihr Schauspieldebüt.

Rosalía und The Weeknd – „La Fama":

Aber zurück zur Musik, denn die ist der Grund, warum Rosalía allerorts hofiert wird. Die ist nämlich richtig toll. Und neu. Frisch. Chaotisch.

Schon beim Opener „Saoko“ fliegt einem die Energie der 29-Jährigen um die Ohren. Rosalía zündet ein Feuerwerk aus klimpernden Jazzklavieren, tänzelnden Latinorhythmen, hochgepitchten Stimmen und massiven Beats. Spaß machen tut’s ab Minute eins – auch trotz oder vielleicht weil die Musikerin so viele Haken schlägt.

Wo es thematisch hingeht, wird in „Saoko“ schon abgesteckt. Das zentrale Motiv des „mariposa“, also des Schmetterlings, ist Programm: „Yo soy muy mía / yo me transformo“, singt sie. Entwickelt wird sich hier am laufenden Band: im Leben, in der Liebe – und auch sonst überall. Stellvertretend dafür steht Rosalías eigene Karriere. In „Motomami“ klärt sie endgültig: Schubladen sind out. Rap? Kann sie (in „Diablo“). Ballade? Kein Problem („Como un G“). Ganze Netzwerke aus Referenzen knüpfen? Gehört zum guten Ton („Delirio de Grandzessa“). Pop dekonstruieren? Immer gerne doch. Das gelingt Rosalía gleich mehrfach, im quasi surrealen „CUUUUuuuuuute“ ebenso wie im titelgebenden „Motomami“.

Typisch für Rosalía ist auch die Kürze der Songs. In 42 Minuten sind 16 Songs durch. Das ist natürlich fürs Streamen vorteilhaft. Oder für TikTok. Es gehört aber auch gut gemacht. So wie bei Rosalía. Das versteht man sogar, obwohl man sie in der Gesamtheit nie richtig zu fassen kriegt – und mit nur dürftigen Spanischkenntnissen.