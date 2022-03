Drei-Flüsse-Kreuzfahrt auf Rhein, Mosel und Saar

Romantik pur! Am mächtigen Rhein an Bord der MS Klimt.

Genießen Sie das wunderbare Panorama von den Aussichtspunkten der Burgen auf das mit vielen Windungen und Schleifen durchsetzte Moseltal, spazieren Sie durch die Weinberge und entspannen Sie anschließend bei einem Glas des fantastischen und weltberühmten Moselweins, sei es in einem malerischen Weingut oder in einer der urigen Straßenwirtschaften, die an den Ufern der Mosel liegen.