Taylor Swift erhält Ehrendoktortitel der New York University

New York – US-Popstar Taylor Swift wird die Ehrendoktorwürde der New York University (NYU) verliehen. Die 32-Jährige erhalte einen Ehrendoktortitel der bildenden Künste, teilte die Universität am Montag (Ortzeit) mit. Die Sängerin werde zudem bei der Zeremonie des Abschlussjahrgangs im Yankee Stadion für die Absolventen 2022 eine Rede halten. Swift sei "eine der produktivsten und meistgefeierten Künstlerinnen ihrer Generation", erklärte die NYU.