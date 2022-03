Britischer „Partygate"-Skandal führt zu ersten Geldstrafen

London – Im Zuge der „Partygate"-Ermittlungen werden die ersten Geldstrafen verhängt: Wegen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen am Londoner Regierungssitz würden ab Dienstag die ersten 20 „Bußgeldbescheide" verschickt, kündigte die Londoner Polizei an – ohne mitzuteilen, wer davon betroffen ist. In der Downing Street ging nach Angaben eines Sprechers zunächst kein Bescheid ein.