Trotz Bußgelds: Regierung verteidigt Johnson-Äußerung zu „Partygate"

London – Die Polizei in London wird im Zuge der Ermittlungen zu Lockdown-Partys im Regierungssitz Downing Street mehrfach Bußgeld verhängen – doch ein Regierungssprecher hat Äußerungen von Premierminister Boris Johnson in dem Skandal am Dienstag verteidigt. Der Premier hatte im Parlament beteuert, es habe keine Lockdown-Partys in der Downing Street gegeben. Dies scheint nun widerlegt.