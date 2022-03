Reisen wird teurer werden: Ruefa rät zu frühen Buchungen

Wien – Die starken Preissteigerungen bei Energie und Treibstoffen werden auch die Reisebranche nicht unberührt lassen. „Billiger sollte es nicht werden“, sagte Michele Fanton, Geschäftsführer der Ruefa-Reisebüros, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Wer heuer eine Reise plant, sollte mit der Buchung also nicht zu lange warten. „Die Schnäppchenjagd im Juni und Juli ist heuer nicht angeraten – je früher man bucht, umso günstiger bekommt man seinen Urlaub.“

Für bereits bestehende Buchungen sollen die Preiserhöhungen nicht weitergegeben werden, so Fanton weiter. Dazu gebe es grundsätzlich eine Zusage großer Veranstalter. Dass daraus ein Leistbarkeits-Problem für die Veranstalter entsteht, glaubt die Geschäftsführerin der Ruefa-Reisebüros und Vorständin der Verkehrsbüro Group, Helga Freund, nicht. „Bei einem Veranstalter, vor allem bei den Pauschalpreisen, wird lange im Vorhinein eingekauft. Da werden Garantien abgeschlossen, da werden die Preise abgesichert – und die halten dann auch“, so Freund. Anders sei die Situation, wenn man online einen Flug oder eine Unterkunft bucht, da sich die Preise hier dynamisch veränderten.

Auch der Krieg in der Ukraine könnte für die Urlaubsaison eine Rolle spielen. Russland werde wegen der Sanktionen derzeit gar nicht gebucht. Die Ukraine war dagegen auch vor dem Krieg „nicht wirklich das große Reiseziel“, so Fanton. Was man allerdings merke, seien Auswirkungen in Richtung Polen und Rumänien. „Das wird jetzt sehr unterschiedlich gebucht“, so Fanton. Einige Reisen ins Baltikum seien aber jüngst normal durchgeführt worden.