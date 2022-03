Raiders als Spitzenreiter zum Jäger des verlorenen Schatzes

Innsbruck – 19 Spiele, 13 Siege, Rang eins im Westen und als Spitzenreiter ins Play-off: So viele Auf und Abs es bei den Swarco Raiders Tirol vor allem aufgrund von Corona-Ausfällen auch gab, am Ende des Grunddurchgangs dürfen die Innsbrucker zufrieden sein.

Das Basketball-Team der Tiroler Franchise schaffte es mit dem 68:64 im Hit gegen KOS Celovec in seiner erst dritten Saison in der zweiten Bundesliga erstmals auf Rang eins. Wohlgemerkt in der „Capital West“, eine der beiden Unterligen, in die die zweithöchste Spielklasse heuer aufgeteilt wurde. 2020/21 waren die Raiders ebenfalls „die Besten im Westen“, damals als Vierter – und späterer Finalist im Kampf um den Titel.

Genau dorthin wollen die Raiders auch heuer als Jäger des im Vorjahr so knapp verlorenen Meister-Schatzes. Der Sieg gegen Celovev machte da noch einmal neuen Mut. „Wir waren eine Zeit lang ein bisschen down. Es war wichtig für uns, dass wir das umdrehen, das haben wir geschafft“, sagte Kapitän Stefan Oberhauser. „Es gibt nur ein Ziel: Wir wollen Meister werden.“

Erster Gegner im Play-off-Viertelfinale (best of three) sind die Mattersburg Rocks, die Nummer vier im Osten. Das erste Spiel ist am Samstag (19 Uhr) in Innsbruck. Die Burgenländer holten mit einem Verhältnis von 12:7 Siegen nur zwei Punkte weniger. Im einzigen Duell gab es Anfang März zuhause ein 80:101.