Meinungsforscherin Beinschab hat Kronzeugenstatus beantragt

Sabine Beinschab hat in ihren Einvernahmen einige der Vorwürfe bestätigt.

Wien – Die in der ÖVP-Inseratenaffäre beschuldigte Meinungsforscherin Sabine Beinschab hat – über ihre Anwältin Katrin Ehrbar-Blecha – den Kronzeugenstatus beantragt, berichten Kurier und Presse online. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat laut Presse ihre Entscheidung schon getroffen und stimmt sich nun, weil es ein berichtspflichter Akt ist, mit der Oberstaatsanwaltschaft ab.

Als Begründung wird in dem Antrag angeführt, dass die Beschuldigte schon in ihrer Einvernahme ein „reumütiges Geständnis abgelegt" und „freiwillig neue Tatsachen und Beweismittel als äußeres Zeichen einer Abkehr vom eigenen kriminellen Verhalten bzw. des Umfeldes" offenbart habe. Dazu habe Beinschab an acht Einvernahmeterminen insgesamt 65 Stunden Rede und Antwort gestanden.