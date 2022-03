IDM wird erweitert: Pletzer investiert 35 Mio. € in Osttirol

Firmenchef Manfred Pletzer, Standortleiter Christoph Bacher, Landesrat Toni Mattle und Martin Gasser von der Baufirma Rhomberg (v. l.) beim Spatenstich für die IDM-Erweiterung in Matrei in Osttirol.

Matrei i. O. – Die Pletzer-Gruppe aus dem Brixental baut in Osttirol weiter kräftig aus. In den nächsten zwei Jahren investiert sie 35 Millionen Euro in die IDM, ihr Wärmepumpenwerk in Matrei in Osttirol. Eckpunkte sind eine neue Produktionshalle, die über 8000 Quadratmeter groß ist, ein Schub in Richtung Automatisierung, ein Mitarbeiter-Parkhaus und die Einstellung von rund 250 neuen Beschäftigten.