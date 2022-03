Machtkampf in der SVP: In Südtirol droht jetzt Polit-Chaos

Bozen, Innsbruck – Der Machtkampf in der Südtiroler Volkspartei (SVP) beherrscht die Politik südlich des Brenners. Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) hat bereits am Donnerstag seinen in den Abhörprotokollen schwer belasteten Widersacher und Gesundheits-LR Thomas Widmann zum Rücktritt aufgefordert. Das lehnte der Landesrat ab. Kompatscher hat ihm deshalb die Kompetenzen entzogen, für diesen Fall wollte sich Widmann aus der Regierung zurückziehen. Ob er das tatsächlich tut, war bis gestern Abend noch nicht klar.