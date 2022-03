Radon-Schutz bringt Vorgaben für Firmen in Tirol

Innsbruck – Das natürlich vorkommende Edelgas Radon entsteht durch radioaktiven Zerfall aus Uran. Da Uran in nahezu allen Böden vorkommt, wird auch überall Radon gebildet. Als Gas kann es mit der Bodenluft durch Spalten und Risse im Fundament und so in die Raumluft in Gebäuden gelangen. Unter ungünstigen Umständen können so in Gebäuden sehr hohe Radon-Konzentrationen entstehen, was wiederum die Gefahr von Lungenkrebs deutlich erhöhe, sagt Emmerich Kitz von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA.