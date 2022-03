Demo gegen Gletscherehe: BI Feldring fordert Taten statt Worten

Mötz, Innsbruck – Die Bürgerinitiative Feldring, die gegen den Zusammenschluss der Gletscherskigebiete von Ötztal und Pitztal 160.000 Unterschriften gesammelt hatte, kündigt nun eine Demonstration am 22. April ab 15.30 Uhr in Innsbruck an. Anlass ist die Ankündigung der Landesregierung, eine „raumverträgliche Tourismusentwicklung 2030“ zu forcieren. Die BI Feldring „fordert endlich Taten statt schöner Worte“, so Sprecher Gerd Estermann.