Zwei Streitereien eskalierten in einer Nacht in Ischgl: Sieben Verletzte

Ischgl – Zwei Raufereien, mindestens sieben Verletzte – das ist die Bilanz aus der Nacht auf Mittwoch in Ischgl. Es begann am Dienstag gegen 22.25 Uhr in einem gut besuchten Lokal: Dort gerieten mehrere Personen zuerst verbal aneinander. Der Streit verlagerte sich schließlich in Richtung Durchgang zur Küche. Ein Unbekannter setzte dort plötzlich Pfefferspray ein, es kam laut Polizei zu Handgreiflichkeiten.