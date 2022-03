Zadić im U-Ausschuss: „Abgestoßen und zugleich verunsichert“

Wien – Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat am Mittwoch im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss angekündigt, bis zum Sommer ein Reformprogramm "Justiz 2030" ins Leben rufen zu wollen. Seit ihrem Amtsantritt habe sie bereits tiefgreifende Änderungen in der Aufsicht insbesondere der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorgenommen, unterstrich sie in ihrem Eingangsstatement. Am Nachmittag ist auch WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda als Auskunftsperson geladen.