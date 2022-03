Lkw stand auf der A12 bei Langkampfen in Vollbrand

Langkampfen – Im Gemeindegebiet von Langkampfen geriet am Abend die Zugmaschine eines Sattelschleppers in Vollbrand. Der Lenker konnte das Fahrzeug am Pannenstreifen anhalten und es unverletzt verlassen. Löschversuche mit Feuerlöschern scheiterten, die Stadtfeuerwehr Kufstein konnte den Vollbrand schließlich löschen.