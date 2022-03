Ostergrab in Pfarrkirche St. Johann wurde restauriert

Am 12. April wird das Ostergrab in der Kirche aufgebaut.

St. Johann i. T. – Heuer wird bereits zum 15. Mal das Ostergrab in der Pfarrkirche in St. Johann aufgebaut. Mit einem Aufwand von 80.000 Euro wurde es in den vergangenen Jahren renoviert und restauriert.

„Nun erstrahlt es schöner, als wir es je gesehen hatten“, schreibt Hannes Hofinger in einem Folder zum Ostergrab. Hofinger: Bei Arnold dem Älteren, einem der Besten seiner Zeit, wurde ein Heiliges Grab in Auftrag gegeben. Nicht nur qualitätsvoll musste es sein, sondern auch so groß wie möglich. Es sollte die ganze Kirche ausfüllen. So entstand mit 11 Metern Höhe und 9,5 Metern Breite mit über 50 einzelnen Kulissen plus Gerüst eines der größten und wertvollsten Heiligen Gräber Tirols“, erzählt Hofinger.