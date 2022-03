Bühnenerfolg in Schwaz neu interpretiert: Frau macht „Kunst“ zum Mann

Geregelt per Vertrag dürfen in Schwaz erstmals drei Frauen die männlichen Protagonisten von „Kunst“ spielen.

Schwaz – Yasmina Rezas Theaterstück „Kunst“ wurde seit seiner Uraufführung 1994 in Paris in rund 40 Sprachen übersetzt und zu einem Welterfolg. Auf zahllosen Bühnen hat man die feinsinnige Komödie über eine Männerfreundschaft schon gezeigt, die auf die Probe gestellt wird, als sich einer von ihnen ein weißes Bild um viel Geld kauft. Doch so wie ab 1. April im Schwazer Lendbräukeller hat man dieses Stück noch nie gesehen. Der Inszenierung von Markus Plattner gingen Verhandlungen voraus und ein eigens aufgesetzter Vertrag für die Schwazer Produktion vom Verlag der französischen Autorin.