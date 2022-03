Frühjahrsputz im Tunnel: 25 Anlagen werden in Tirol gereinigt

25 Tunnel und Galerien in Tirol werden in den nächsten Wochen von Ruß und Schmutz befreit.

Innsbruck – Die Asfinag startet wieder den alljährlichen Frühjahrsputz in den Autobahn- und Schnellstraßentunnels. 25 Anlagen in Tirol werden in den nächsten Wochen von Staub, Ruß und Schmutz befreit, die sich über die Wintermonate angesammelt haben. „Sauberkeit bedeutet automatisch auch mehr Sicherheit. Wir reinigen Schilder und Signalanzeigen, um sie besser sichtbar zu machen. Dadurch verbessern wir das Sicherheitsgefühl bei der Fahrt durch den Tunnel. Für uns bedeutet das vor allem Nachtarbeit – nur dadurch behindern wir den Verkehr möglichst wenig durch diese notwendigen Arbeiten“, erklärt Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele.