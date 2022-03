17-Jährige stürzte in Stans mit Auto rund 90 Meter ab: Pkw überschlug sich

Stans – Mit Verletzungen endete ein Fahrzeugabsturz samt Überschlag am Mittwoch in Stans für eine junge Lenkerin (17). Die 17-Jährige war in einer scharfen Linkskurve einer Gemeindestraße über den Fahrbahnrand hinausgeraten und rund 90 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Der Pkw kam am Dach liegend an einem Baum zum Stillstand. Die junge Fahrerin konnte sich laut Polizei selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und ihre Eltern verständigen.