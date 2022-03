Leuchtkasten beim Cyta in Völs beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Völs – Zwischen Sonntagnacht und Montagmittag beschädigte der unbekannte Lenker eines größeren Fahrzeuges in Völs am Gelände des dortigen Einkaufszentrums einen Leuchtkasten auf einem Grünstreifen. Der entstandene Schaden ist derzeit nicht bekannt. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet.