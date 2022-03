Lauter Hubschraubereinsatz über Innsbruck sorgte für Aufsehen

Innsbruck – Ein recht tieffliegender und dementsprechend lauter Hubschrauber sorgte am Donnerstag in der Früh in der Innsbrucker Innenstadt für Aufsehen. Der Helikopter stand zeitweise direkt über der Sill, zumindest schien es so – viele Anwohnerinnen und Anwohner vermuteten daher einen Unfall mit anschließendem Rettungseinsatz.