Tsunami-Warnung für Vanuatu nach Erdbeben im Südpazifik

Noumea – Nach einem starken Erdbeben in der Nähe von Neukaledonien haben die Behörden eine Tsunami-Warnung für den Südseestaat Vanuatu ausgegeben. Geologen bezifferten die Stärke des Bebens zunächst mit 7,2. Es habe sich am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) südöstlich der zum französischen Überseegebiet gehörenden Loyalitätsinseln in zehn Kilometern Tiefe ereignet, teilte das Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) mit.