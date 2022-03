Flurreinigung für eine saubere Umwelt

Für die ATM ist neben dem Einsammeln der gelitterten Abfälle vor allem Bewusstseinsbildung ein zentraler Aspekt, erklärt Dr. Alfred Egger: „Wenn man sieht, was alles in der Landschaft landet, wird man automatisch sensibler für das Thema. Viele Freiwillige erzählen ihrem Umfeld davon und nehmen damit eine wichtige Rolle als Botschafter ein.“ Für Schulen bietet die ATM eigene Workshops an, in denen die Folgen von Littering spielerisch vermittelt werden. In Zusammenarbeit mit dem Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen und dem Naturpark Karwendel sind heuer in zwölf Schulen eigene Projekttage geplant. Nach der altersgerechten Einführung geht es ab in die Natur, wo sich die Kinder in Begleitung von Umweltpädagoginnen und -pädagogen selbst ein Bild davon machen, welche Abfälle tatsächlich in Wald und Wiesen landen.