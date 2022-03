Mord an drei Töchtern? Mutter in Griechenland festgenommen

Athen – Hat eine 33-jährige Mutter in Griechenland ihre drei Töchter umgebracht? Dieser schreckliche Verdacht beschäftigt die Öffentlichkeit in dem Land schon seit Monaten. Nun wurde die Frau am Mittwochabend in Patras festgenommen, weil Gerichtsmediziner zumindest im jüngsten Fall der neun Jahre alten Tochter das Narkosemittel Ketamin nachweisen konnten. Das Kind war im Jänner in ein Athener Krankenhaus eingewiesen worden, konnte aber nicht mehr gerettet werden.