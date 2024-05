Gut zu essen: Was in Erdäpfeln steckt und wie Bratkartoffeln knusprig werden

Gekocht, gebraten, gebacken, gestampft – Erdäpfel gehören zu den Tausendsassas in der Küche. Sie passen eigentlich zu allem und sind dazu noch richtig gesund. Was es alles über die tolle Knolle zu wissen gibt.

Innsbruck – Petersilienkartoffeln, Gröstl, Knödel oder Erdäpfelsalat, als Beilage oder alleine: Kaum etwas ist in der Küche so vielfältig einsetzbar wie die Kartoffel. Rund 50 Kilo Erdäpfel werden in Österreich laut Statistik Austria im Jahr pro Kopf gegessen. Trotzdem gibt es noch das eine oder andere, was es noch über die tolle Knolle zu wissen gibt: