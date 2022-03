Putzenbacher: Partner von Riess und Kelomat

Die Firma Putzenbacher wurde 1883 als Fachgeschäft für Hausrat, Haushalt, Schaumstoff, Küche, Bad und gesunden Schlafkomfort gegründet und ist eines der ältesten Geschäfte in Tirol. Aufbauend auf dieser langen Tradition entwickeln Thomas Klausner und Klaus Razenberger das Spezialgeschäft seit 2004 kontinuierlich weiter.

RIESS ist ein Familienunternehmen in neunter Generation und produziert seit 100 Jahren im niederösterreichischen Mostviertel Kochgeschirr aus Emaille. Die Produktion erfolgt seit 1926 CO2-neutral mit Wasserkraft aus eigenen Kraftwerken.

Das RIESS-Sortiment besticht durch eine Vielfalt an Formen, Designs, Farben und Dekoren. Kochtöpfe, Kasserollen, Schnabeltöpfe, Back- und Bratformen, Suppenschöpfer, Siebe, Schüsseln und Weitlinge, Vorrats- und Dichtungsdosen uvm.gibt es von RIESS Premium Emaille.

Neben Klassikern wie der Serie Classic Pastell und Weiß, die es seit den 50er-Jahren gibt, oder den beliebten Emaillepfannen setzt man auf saisonal wechselnde Farben. Kochgeschirrsets in zehn Farbtönen bietet die Linie RIESS Nouvelle. Das Design der Linie truehomeware (Aromapots, Kitchenmanagement, Edition Sarah Wiener) zeigt innovative Klarheit. Mit den neuen multifunktionalen Serve + Store Vorratsbehältern wird Aufbewahren neu gedacht.

Alle Emailleprodukte werden in der Emaillemanufaktur in Ybbsitz handgefertigt und in 35 Länder weltweit exportiert.