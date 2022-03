Die Tiroler Tageszeitung ist die klare Nr. 1 in Tirol

Moser-Holding-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz: „Die Media-Analyse beweist, dass neben den steigenden Online-Reichweiten auch die gedruckte Zeitung eine unverzichtbare Informationsquelle für viele Tirolerinnen und Tiroler bleibt. Der TT ist es in den letzten Jahren gelungen, sich zu einer Gesamt-Medienmarke mit starken Standbeinen im Digitalbereich zu entwickeln. In der Branche generell, und auch bei der TT, beobachten wir eine Verschiebung in der Mediennutzung. Rückgängen bei der täglichen Reichweite stehen mit 69,3 Prozent weiterhin sehr hohe wöchentliche Reichweiten und Zuwächse in der digitalen Nutzung gegenüber. In einer kanalübergreifenden Betrachtung wären damit die Leserzahlen der TT sogar steigend. Dass auch die Media-Analyse diese Entwicklung erkennt und künftig Online-Reichweiten in ihre Studie einbezieht, ist ein begrüßenswerter, zeitgemäßer Schritt.“