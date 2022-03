Mutmaßliche Ladendiebin fuhr in Wörgl mit Auto auf Detektiv zu

Wörgl – Wie die Polizei berichtet, beobachtete am Donnerstagmittag ein Ladendetektiv in Wörgl eine Frau bei einem Ladendiebstahl. Der 38-Jährige verfolgte die Frau bis zu ihrem Auto und sprach sie darauf an. Die 55-Jährige weigerte sich, zur Klärung ins Büro zu gehen. Der 38-Jährige rief die Polizei.