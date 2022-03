Toter bei Lawinenabgang in Norwegen, offenbar auch Tiroler in Gruppe

Oslo – Bei zwei Lawinenabgängen in Norwegen sind ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Noch unbestätigten Informationen zufolge sollen sich auch Tiroler unter den Betroffenen befinden. Die beiden Lawinen seien am Mittwochnachmittag in der Gemeinde Lyngen im hohen Norden des skandinavischen Landes heruntergekommen, teilte die norwegische Polizei am Abend mit.